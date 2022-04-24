Генштаб ЗСУ оприлюднив Великодні листівки XX століття: який вигляд вони мали

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив Великодні листівки минулого століття.

Вони були зроблені невідомими художниками і поширювалися нелегально.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Святкові листівки та поштівки мали стосунок до УНР, УГА, УПА. Роботи були написані невідомими авторами та поширювалися нелегально з метою перемоги російським ворогом.

“Завдання нашого покоління в тому, щоб у 22 столітті наші нащадки, аналізуючи 21 століття, крізь призму візуального мистецтва змогли побачити тут перемогу України над російським ворогом, закарбовану у тисячах різножанрових робіт та десятиліття успішного Євроатлантичного буття українського народу”, - наголосили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

У декількох листівок все ж таки були автори. Наприклад, “Великодня поштівка”, яка була випущена у таборах Displaced Persons, була написана українським митцем Едвардом Козаком. Більшу частину свого життя він творив далеко від свого рідного краю.

У ще одній листівці “Козак і дівчина” автор Микола Битинський - сотник Армії УНР. На ній зображена дівчина у національному строї та поручик 1 Кінного полку Чорних Запорожців.

Нагадаємо, що російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв.

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