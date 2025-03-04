Генштаб ЗСУ підтвердив удари по стратегічних об’єктах у Росії: які наслідки

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, аби підірвати його воєнно-економічний потенціал та змусити припинити агресію проти України.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на 4 березня завдали ударів по низці важливих військово-економічних об’єктів Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, у Ростовській області було уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для російських військ. На місці удару зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу.

Також є інформація про влучання по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області. Російська сторона намагалася протидіяти атаці засобами ППО та радіоелектронної боротьби, однак на підприємстві все ж спалахнула пожежа.

Окрім цього, повідомляється про вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області.

Генштаб наголосив, що деталі щодо наслідків ударів ще уточнюються.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, аби підірвати його воєнно-економічний потенціал та змусити припинити агресію проти України.

Нагадаємо, Ростовську область Росії атакували дрони. Це сталося ввечері 3 березня. Унаслідок нібито падіння уламків безпілотників почалася пожежа на нафтопроводі.