Генштаб ЗСУ показав відео знищення колони військової техніки окупантів

На кадрах видно як підривається ворожа техніка.

Українські військові знищили чергову колону військової техніки окупантів.

Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ.

"Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем. Разом переможемо!", - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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