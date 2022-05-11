Генштаб ЗСУ повідомив про втрати, дезорганізованість та деморалізованість ворога

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати, дезорганізованість та деморалізованість ворога

Противник не може проводити ротацію до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”.

Досі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України.

Раніше у Генштабі розповіли, що у Харківській області ЗСУ звільнили селище, окупанти перейшли до оборони.

Читайте також: