Генштаб ЗСУ повідомив, скільки ворожої військової техніки було знищено в Макіївці 31 грудня (відео)

Речник Генерального штабу Збройних сил України надав офіційну інформацію щодо удару по базі окупантів у Макіївці.

Напередодні Нового року, 31 грудня, в районі зосередження в населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.

За його словами, втрати особового складу окупантів наразі уточнюють.

Щодо оперативної інформації станом на вечір, 2 січня, Штупун розповів про 27 авіаційних ударів, які російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Загалом противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів.

Речник зазначив, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

"Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках", - повідив він.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація наразі без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

ситуація наразі без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області, Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області, Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

Олександр Штупун наголосив, що на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава.

Речник повідомив і про поранених.

"Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари", - додав речник.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.

ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

Окремо речник відзначив українську авіацію, що протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Раніше в РФ офіційно заявили, що внаслідок удару в ніч проти 1 січня по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинуло 63 військових.

Нагадаємо, російське Міноборони визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих. Щодо того, звідки приїхали новобранці, не уточнили.

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