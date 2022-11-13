Генштаб ЗСУ позбавив акредитації журналістів за роботу у Херсоні

Деякі представники ЗМІ проігнорували наявні заборони і поїхали до Херсона без погодження з командуванням.

Генеральний штаб ЗСУ скасував дозвіл на роботу низці представників ЗМІ за висвітлення ситуації у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Про це інформує пресслужба Генштабу.

Зазначається, що нещодавно деякі представники ЗМІ проігнорували наявні заборони та застереження і поїхали до Херсона без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин. Відвідини міста були тимчасово заборонені для ЗМІ до завершення стабілізаційних заходів.

"Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. У звільненому місті запроваджують комендантську годину та обмежують вʼїзд-виїзд.

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