Генштаб ЗСУ: Ймовірний відхід окупантів з Херсона — це результат активних дій українських захисників

У Генштабі наголошують, що контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині ще тривають, тому інформацію про відхід росіян не можна ані спростувати, ані підтвердити.

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував ситуацію з відходом окупантів з правого берега Херсонщини. Наразі у ЗСУ не можуть ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію. Наступ українських захисників триває.

Про це 10 листопада заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

"На даний час ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційне повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій ЗСУ", — сказав Громов.

Він наголосив, що такі дії росіян є наслідком успішної контрнаступальної роботи ЗСУ. Зокрема, на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами — "тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі".

"Так само як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій", — наголосив генерал.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прогнозує для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито відходу окупантів з міста.

Натомість у британській розвідці вважають, що російські війська будуть вразливими під час перетину Дніпра. Це триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію довкола деокупації єдиного великого українського міста, захопленого росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення.

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