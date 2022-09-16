Геращенко розповів, як окупанти вбивали українців в Ізюмі

В Ізюмі Харківської області від російських снарядів та авіабомб загинули до тисячі людей. Також окупанти розстрілювали автівки місцевих жителів, які намагалися виїхати.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на Youtube-каналі ТСН після відвідин звільненого міста.

За його словами, з усіх розбомблений російською авіацією міст, де йому довелося побувати, Ізюм - "це найбільш знищене і зруйноване місто в порівнянні з Бучею, Бородянкою, Ірпенем, Гостомелем, там просто лежать в руїнах житлові будинки".

"Я був з групою іноземних журналістів під час підняття прапору за участі Володимира Зеленського. Я підвів групу журналістів до одного такого п'ятиповерхового будинку, в якому внаслідок влучання російської авіабомби обрушилося два під'їзди. За словами місцевих мешканців, коли під окупацією росіяни доручили розібрати завали, там дістали 47 тіл загиблих. За словами очевидців, кількість загиблих може наближатися до тисячі людей. Це буде більше, ніж Буча, в два рази", - заявив радник міністра.

Він повідомив, що в Ізюмі центральна частина міста дуже серйозно зруйнована - школи, громадські будівлі:

"Я запитував місцевих мешканців, чи були саме в цій частині міста вуличні бої. Так от, у центральній частині Ізюма, вона розділена рікою Сіверський Донець, навіть не було вуличних боїв. Росіяни просто тупо, як у Бородянці, скидали авіабомби, били артилерією по житлових будинках. А південна частина міста, де ЗСУ обороняли Ізюм, повністю зруйнована на кшталт Маріуполя. Там буде дуже багато роботи для того, щоб ідентифікувати всіх загиблих, всіх зниклих без вісти. Як мені казали, гинули цілими сім'ями в цих розбомблених будинків".

За оцінками Геращенка, Ізюм - "вдвічі страшніше, ніж Буча".

"Так, в Ізюмі на вулицях не було розстріляних людей, тому що вже минуло півроку з моменту окупації. Але ми розуміємо, що там також вбивали людей, розстрілювали на під'їздах до міста. Коли ми їхали автобусом з журналістами, бачили на під'їзді до Ізюма машини, які були розстріляні і скинуті в кювет - проіржавілі, які були розстріляні росіянами ще в травні-квітні. Розстрілювали сотні машин", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи події в Ізюмі, заявив, що світ дати оцінку військовим злочинам Росії.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!", – підсумував глава держави.

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