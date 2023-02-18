Герасимов досі мислить категоріями "24 лютого" і мріє взяти ЗСУ в кільце — експерт

Росія сьогодні зосередилася на відносно невеликих ділянках фронту на Донбасі, однак окупанти накопичили багато живої сили й техніки, тож ймовірність нових наступів не слід повністю виключати.

Варіанти нових великих наступів Росії "ніхто не скасовував". Кремль зібрав великі резерви, тож загроза досі існує.

Про це 18 лютого заявив директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні російські війська зосереджені на відносно невеликих ділянках фронту на Донбасі, проте Росії вдалося зібрати в резерв багато живої сили й техніки.

"Можливо, вона (техніка - ред.) не новітня, але вона є, і вона достатньо велика. Плани щодо широкомасштабного наступу насправді ніхто не скасовував", - зауважив Денисенко.

Експерт додав, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов досі мислить категоріями "24 лютого" і не уявляє, настільки зміцнилися ЗСУ відтоді.

"Все те, що ми бачимо зі зміною військових округів РФ, остаточне затвердження керівників цих округів говорить про те, що Герасимов з Генштабу ЗС РФ продовжує мислити категоріями умовного 24 лютого", - зауважив Денисенко.

Денисенко додав, що РФ, імовірно, готує масштабні наступальні операції на півдні й сході України, аби оточити великі угрупування українських сил.

"Думаю, що їм нічого не вдасться, але те, що вони розробляють такі плани, я у цьому більш ніж впевнений", - сказав експерт.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого, ймовірно, атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

ТСН.ua зібрав ключові прогнози та думки аналітиків щодо "сюрпризів", які Путін може готувати Україні на 24 лютого.

Читайте також: