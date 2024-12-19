Герасимов упіймався на брехні: в ISW заявили про перебільшені дані щодо окупованих територій

Валерій Герасимов стверджує, що російські війська захопили приблизно 4 500 кв. км територій протягом 2024 року.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов значно перебільшив дані про кількість українських територій, які окупанти захопили 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У заяві аналітиків йдеться, що Герасимов "значно завищив нібито статистичні дані про російські територіальні здобутки 2024 року.

Так, 18 грудня генерал заявив, що російська армія захопила приблизно 4 500 кв. км протягом 2024 року. Однак, в ISW знайшли підтвердження захоплення лише 3 306 кв. км.

Перебільшені цифри начальника Генштабу РФ контрастують із точнішими заявами міністра оборони Андрія Бєлоусова. Той на засіданні колегії Міноборони 16 грудня стверджував, що середньодобова швидкість просування окупантів становить близько 30 кв. км.

"ISW спостерігав за геолокаційними даними, щоб оцінити, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день", – повідомили аналітики.

Бєлоусов також переконував, що російські війська захопили приблизно 99% Луганської області, 70% Донецької, приблизно 74% Запорізької та близько 76% Херсонської. В Інституті вказали, що ці дані також мають деякі неточності, але близькі до оцінки аналітиків.

"За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької та Херсонської областей", – повідомили в ISW.

Нагадаємо, за даними UA War Infographics, російська армія за листопад 2024 захопила майже вп'ятеро більше територій України, ніж за весь 2023 рік.

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