Герасимов замість Суровікіна: у ГУР розповіли, що зміниться на фронті від кадрових переставлянь

Про якісь результати від переставлянь в російському військовому керівництві ще рано говорити. Як відомо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна.

Що варто очівакути від кадрових переставлянь - пояснив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформ.

"За такий короткий період часу ще складно сказати, наскільки змінилася тактика, але те, що зміни будуть, ми знаємо однозначно. Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітряно-десантних військ. Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ. Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ. Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська росії за перші пів року великої війни в Україні, майже наполовину були вибиті", - сказав він.

Скібіцький також не виключив, що будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках.

"Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", - додав військовий.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не впливає на перебіг війни в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

“Генерал Армагедон”: За військові злочини отримав “Героя росії” - Історія командувача Суровікіна