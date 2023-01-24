Герасимов звільняє здібних російських генералів, аби взяти під контроль військову ієрархію РФ — британська розвідка

У Росії тривають розбіжності серед військового керівництва. Зокрема, ймовірно, було звільнено російського генерал-полковника Михайла Теплинського, який був шанованим командиром у РФ.

Російського генерал-полковника Михайла Теплинського, ймовірно, звільнили з посади. До цього він був одним з ключових оперативних командирів на російсько-українському фронті.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що Теплинський був керівником відносно успішного виведення російських військ із заходу від Дніпра у листопаді 2022 року. Внаслідок цього у Росії його вважали здібним та прагматичним командиром.

"Існує реальна ймовірність того, що дебати з приводу завдань, які були додані ВДВ, сприяли його звільненню: ВДВ часто використовувалися для утримання позицій, які традиційно відводилися мотопіхоті", - кажуть у британській розвідці.

Водночас наразі невідомо, чи продовжить Теплинський серед іншого очолювати повітрянодесантні війська Росії.

"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще однією ознакою розбіжностей, які продовжуються у вищій ієрархії російської операці, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав'язати кампанії свою особисту владу", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна.

З приходом до командування Герасимова, він насамперед вирішив наводити лад із рутинною дисципліною у російському війську. Це викликало резонанс серед окупантів. Британська розвідка з'ясувала, що такі заходи в російській армії зустріли скептичними відгуками. Так, найбільше насмішок викликали вимоги до військових частіше голитись.

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