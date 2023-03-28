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Герой мемів Чоткий паца розповів про службу на Донбасі, загибель побратимів та фейк про свою смерть

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Час на прочитання
3 хв
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Герой мемів Чоткий паца розповів про службу на Донбасі, загибель побратимів та фейк про свою смерть

Фото: Ukrainian Witness

Зараз Іван Мартинов - старший стрілець та парамедик.

Автор популярної фрази "це мєрзость" Іван Мартинов, який більш відомий Мережі як "Чоткий паца з Рівного", воює проти російських окупантів.

30-річний захисник боронить Україну на Донбасі. 

В інтерв'ю проєкту "Український Свідок", боєць розповів не лише передісторію цього вірусного відео, а й те, що сталося в його житті до та після нього.

Зокрема, зараз хлопець є старшим стрільцем та парамедиком 68-ї окремої єгерської бригади.

© Ukrainian Witness
Фото: Ukrainian Witness

Мартинов брав участь у Революції Гідності. Він бився з "беркутівцями", отримав травму руки, потрапив у СІЗО — Іванові загрожувало від 8 до 15 років за "вчинення масових заворушень". Але його відпустили.

Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де волонтерив. Саме тоді він і потрапив до об'єктиву відеокамери, що зробила його знаменитим — хлопець відповідав на бліц-опитування.

"Я такий собі бродвейний котик, бродив собі по місту ночами. Нормальний босяк", — жартує про себе Іван.

І заразом згадує фейк, який ширився новинами та соцмережами наприкінці 2022 року — буцімто він загинув на запорізькому напрямку.

"Сиджу я з хлопцями на роботі, а тут така картина — мене поховали. Раптом був, хутко зник", — поділився він.

© Ukrainian Witness
Фото: Ukrainian Witness

Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями до Авдіївки, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Офіційно Іван Мартинов у лавах ЗСУ від 2016 року.

Хлопець зізнався, що, повернувшись з АТО, почав пити. Не знав як знайти себе в місті, яке стало для нього геть іншим після пережитого досвіду, та ще й наклалися складні сімейні обставини. Батько військового — священник, але і він не завжди витримував цю ситуацію.

"Тато вибігав з хати, казав: "Сину, схаменись". До того ми з батьком були як два кента. А коли я повернувся, то п'ять хвилин говорили, після чого могли півдня не спілкуватись", - поділився Іван.

© Ukrainian Witness
Фото: Ukrainian Witness

Зранку 24 лютого 2022 року Іванові зателефонували з військкомату та сказали, аби збирався. Хлопець склав наплічник, за ним приїхала машина і він не встиг навіть поснідати.

"Моя робота тепер проста. Я маю зробити так, аби ніхто з них не пройшов далі. Шмат за шматом виганяти виродка зі своєї хати, зі своєї землі", - зазначив військовий.

Порівнюючи повномасштабну війну та АТО, каже так: "Тепер все дуже швидко відбувається. Зараз ти їси з побратимом гарячу кружку "Мівіни",  відходиш відпрацювати — раптом прильот. І все, більше він тобі зранку не скаже: "Шо ти, привіт, п***юк". Бог забирає найкращих, їм там сто пудов ліпше, ніж тут. Вони давним-давно заслужили бути в кращих умовах", - поділився він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відповів, що допомагає ЗСУ тримати Бахмут. Українські військові тримають місто-фортецю всупереч "різним термінам та прогнозам".

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Дата публікації
Перегляди
1555
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