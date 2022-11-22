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"Герой Росії": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який розстріляв дружину та пішов вбивати українців

"Герой Росії": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який розстріляв дружину та пішов вбивати українців

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
764
Час на прочитання
2 хв
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"Герой Росії": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який розстріляв дружину та пішов вбивати українців

Фото: російські пропагандисти

Вбивця повинен бути у колонії 15 років.

В Україні ліквідували засудженого, який 2017 року розстріляв дружину, а у 2022 його завербували на війну в складі ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

За даними російських пропагандистів, майор російської поліції Сергій Кодацький 2017 року в Ростові розстріляв автомобіль, в якому їхала його дружина та тесть. Жінка загинула на місці події. Кодацького затримали, він був не тверезий. Російський поліцейський під час затримання кричав: "Я ж мент". 

2018 року Кодацького засудили до 15 років позбавлення волі. Проте у 2022 році він пішов вбивати українців у складі ПВК "Вагнер". Згодом ЗСУ його ліквідували у Луганській області. Після цього вбивця дружини став "героєм Росії", йому дали навіть медаль "за відвагу". 

Фото: російські пропагандисти / ©
Фото: російські пропагандисти

Участь ПВК "Вагнер" у війні проти України 

Від початку війни "кухар Путіна" - бізнесмен Євген Пригожин активно вербує засуджених для участі у війні проти України. Він отримує доступ до колоній, в яких закликає вбивць та садистів їхати вбивати українців. 

У звіті американського інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що завербовані з російських колоній окупанти мруть в Україні, як мухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
764
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