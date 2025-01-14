Герой України, бойовий льотчик став на захист фахівців ПСУ, яких переводять у піхоту

На інформацію про скорочення мобільних вогневих груп та переведення частини авіаційного особового складу до піхотних підрозділів відреагував легендарний пілот Вадим Ворошилов з позивним "Карая" (Karaya).

Про це йдеться у дописі льотчика в Instagram.

За словами Вадима Ворошилова, Інженерно-технічний склад — це дуже вузько направлені фахівці, від чиїх вмінь та навичок напряму залежить безаварійність льотної роботи і успішність бойового застосування авіації.

Фото: скрин Instagram karaya

"Особисто я та кожен льотчик авіації Повітряних Сил завдячує їм за постійну боєготовність та справність літаків. Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій", — написав льотчик.

Також пілот розповів про неодноразові порятунки пілотів з кабіни літаків, які охоплювало у полум'я.

"Я був свідком багатьох випадків, коли аеродром перебував під ворожим обстрілом, а інженерний склад переміщував авіаційну техніку в укриття після вильоту, або діставав льотчиків з кабіни літаків, що палає. На жаль, деякі з них віддали своє життя рятуючи авіаційну техніку, котра перебувала на землі у таких випадках", — зауважив Ворошилов.

За його словами, віддавши висококваліфікованих інженерно-технічних спеціалістів, командування не

зможе їх ніким замінити, адже цивільних з відповідною військово-обліковою спеціальністю майже не знайти, а шлях підготовки досить тривалий. Тож це призведе до проблем з утриманням та обслуговуванням повітряних суден.

"Як результат, будемо мати пониження боєздатності авіаційних бригад" — написав льотчик.

Він нагадав, що авіація є однією великою екосистемою, життєдіяльність котрої напряму залежить від виконання функціональних обов’язків кожного елемента, взаємозамінити котрих неможливо.

"Я хочу відстояти своїх людей, нашу авіацію!" — додав льотчик Karaya.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що фахівців ППО масово забирають в піхоту. Кореспондент ТСН.ua зібрав все, що відомо про скорочення мобільних вогневих груп і шокувальну заяву щодо цього нардепки Мар’яни Безуглої.

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