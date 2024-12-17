Герой України розповів, як "мінуснув" однокласника-зрадника під час зачистки села

Євген Громадський, розповів, що його однокласник з сім'єю переїхав до РФ, де вступив до російського військового ВНЗ. Проте доля звела їх на полі бою.

Євген Громадський, офіцер Сил оборони України із позивним "Гром", який отримав звання Героя України у 21 рік, розповів, як в одному з боїв ліквідував свого однокласника, що воював на боці РФ.

Про це Громадський розповів в інтерв'ю youtube-каналу "ВІДДУШІВДУШУ".

Євген народився у сім'ї військових. Його батька Герой України, полковник Олег Громадський загинув у перший день оборони Харкова 24 лютого 2022 року.

Хлопець розповів, що в дитинстві проживав з батьками у військовому містечку. Проте навіть у середовищі військових ЗСУ та їхніх родин тоді були прихильники Росії – зокрема, його однокласник.

"Це почалося ще в 2014 році, коли цей уй**ок вмикав гімн Росії на уроці. Уявіть: військове містечко закритого типу, де всі одне одного знають. Одна військова частина. Всі в школі – діти військовослужбовців цієї частини. Вчителі – дружини, або родичі військових. І тут чувак вмикає гімн Росії", – зазначає Євген.

За його словами, ця сім'я військових "ватників" в 2015 році переїхала до Росії. Однокласник вступив до російського військового ВНЗ. Проте доля має почуття гумору і Євген та його однокласник зустрілися на полі бою під час українського контрнаступу на Харківщині восени 2022 року.

"І так трапилося, що у Харківській області ми заходили в хату, зачищали село – а там чувак чинив нам збройний опір. Ми туди закинули кілька гранат. Зайшли уже в хату, читаю його документи – все збігається, всі дані. Кажу побратимам: "я цього чувака знаю. Це мій однокласник", – зазначив Громадський.

Євген згадує, що батько загиблого окупанта був замкомбрига у ЗСУ, мама займала керівні посади у військовій частині. Сім'я багато років прожила в Україні, проте всім серцем її ненавиділа.

Раніше ми писали, що військовий ЗСУ наводив ракети і КАБи на власну бригаду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.