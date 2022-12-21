Героїчна оборона Бахмута від окупантів: всі подробиці, відео і карта бойових дій

Місто Бахмут Донецької області, яке відвідав президент України Володимир Зеленський, залишається найгарячішою точкою на фронті. Армія Росії продовжує спроби взяти місто, використовуючи тактику випаленої землі і закидуючи українські позиції "гарматним м'ясом". Збройні сил України чинять відчайдушний спротив.

ТСН.ua зібрав подробиці героїчної оборони Бахмута.

Наступ окупантів: "вогневий вал" і великі втрати

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії і обстріляв з танків та артилерії українські позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що темпи просування Росії в районі Бахмута не зросли за попередні тижні. За оцінками ISW, з 1 жовтня по 20 грудня російські війська захопили в районі Бахмута загалом 192 кв. км. З 1 жовтня по 1 листопада російські війська захопили 100 кв. км. Швидкість російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно еквівалентна темпу російського наступу протягом жовтня, кажуть аналітики.

Фото: understandingwar.org

Капітан Збройних сил України Олексій Семенов в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН повідомив, що окупанти в Бахмуті намагаються використовувати тактику "вогневого валу", випалюючи територію артилерією і знищуючи цілі квартали.

"Це повторна спроба того, що вони робили навесні і влітку - тобто "вогневий вал". Але зараз снарядів і ракет в них не стільки, скільки було, тому так, як вони планують, вже не виходить. Але вони йдуть, якісь передмістя, квартали і заводи вони зносять повністю артилерією. І виходить, що ці будівлі - як захисні споруди для наших захисників. І коли воно вже перестає існувати, наші відступають далі. Тому просування дуже повільне. Звичайно, втрати є. Але як тільки будівлю зруйновано, наші переходять на позицію, що знаходиться за спиною", - розповів офіцер.

Коментуючи просування військ РФ, Семенов зазначив:

"Воно рухається. Просування може бути вдень 10-20 метрів, а може взагалі його не бути. Поквартально, щомісяця, такий рух".

На його думку, сьогодні окупантам дуже потрібна якась моральна перемога.

"В останні пів року вони тільки відступають, втрачають, збігають, залишають техніку, як це було на харківському напрямку, а на херсонському просто втекли. Тому їм треба хоч якась перемога. Фактично Бахмут не має стратегічного чи оперативно-тактичного значення. Ми просто не можемо і не хочемо віддавати наше місто, тому що воно наше, українське", - каже військовий.

Офіцер розповів, що втрати армії Росії при лобовому наступі на порядок вищі, але в ЗСУ також "дуже багато поранених і двохсотих".

"Настрої такі, що треба стояти і вистояти. Це дуже важко, але це треба робити. Принципово ми не можемо віддавати наші землі", - наголосив він.

В Мережі також регулярно з'являються відео бойових дій на Бахмутському напрямку.

Ворог змінив тактику

Військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що армія Росії намагається наступати на Бахмут малими групами, "прогризаючи" оборону ЗСУ.

"Противник відчайдушно намагається просуватися вперед, вони змінюють тактику, застосовують невеликі групи для того, щоб ті групи просочувалися між бойовими порядками Збройних сил України, закріплялися, витісняли нас. Так само ми продовжуємо спостерігати посилений артилерійський вогонь і вогонь ракетних систем залпового вогню", - розповів він.

За оцінками військового експерта, ситуація надзвичайно складна:

"Противник прогризається в нашу оборону, ми відбиваємо більшість атак, завдаючи йому дуже серйозних втрат, але вони не рахуються з цими втратами, все одно намагаються вперто лізти вперед, щоб захопити те, що колись називалося Бахмутом. Вони артилерійським вогнем наші міста і села перетворюють на купу щебеню".

Як пояснив Грабський, Росія відправляє в бій малопідготовлені підрозділи ПВК "Вагнер" або "ЛДНР", щоб скувати ЗСУ і не допустити їх зосередження на інших напрямках.

Навіщо Бахмут окупантам

Російські військові намагаються прорвати оборону в районі Бахмута, щоб досягти двох цілей - вийти на оперативний простір і продовжити наступ на Слов'янськ, Краматорськ. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що українські захисники не дають ворогові здійснити ці цілі вже багато місяців поспіль.

"І, отже, тут дві головні цілі досягається Збройними силами України - ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат", - додав Череватий.

Західні аналітики вважають, що Бахмут має для Росії велике політичне значення. Проте щодо військового значення - виникає багато сумнівів, оскільки через постійні обстріли місто лежить у руїнах.

Польський аналітик Кондрат Музика каже, що ЗСУ просто виснажують росіян з точки зору живої сили та техніки. За його словами, стратегічне значення Бахмута було зменшене через укріплення Україною прилеглої території, що ускладнило для Росії можливість перетворити можливе захоплення міста на широкий прорив.

Британська розвідка вважає, що "захоплення Бахмута допомогла б підняти моральний дух, і Сергій Суровікін міг би похвалитися хоч якоюсь перемогою".

Як пояснює військовий експерт Сергій Грабський, Бахмут мав стратегічне значення, коли угруповання РФ становило загрозу для Слов'янська та Краматорська не тільки зі сходу, але і з півночі – з боку Ізюма, який вдалося деокупувати. Тоді Бахмуту загрожувало оточення, як у Маріуполі.

"За російськими оцінками, саме прорив у районі Бахмута дав би змогу противнику вийти, як вони думають, на оперативний простір у напрямку Слов'янська та Костянтинівки — теж досить важливі локації Донецької області. І тому, ніби з огляду на постулати російської військової науки, Бахмут вони розглядають як таку дуже важливу точку докладання зусиль. Але постулати російського оперативного мистецтва і наші правила ведення боротьби дещо відрізняються, і противник не отримає загалом такого успіху, якого він очікує, навіть якщо він візьме Бахмут", – пояснив військовий експерт.

За словами Грабського, захопивши місто, росіяни просто зіткнуться з наступними вузлами української оборони, які створювалися не один рік на цьому напрямку.

Як живе напівзруйноване місто

До повномасштабної війни в Бахмуті проживали близько 70 тисяч людей, але сьогодні цивільних лишилося мало. Люди ховаються від обстрілів у підвалах та сховищах. Вони вимушені жити без світла, опалення, води, газу, зв’язку. Найнеобхідніше до Бахмута привозять волонтери. Місцеві залишилися без засобів до існування і виживають завдяки гуманітарці.

Капітан Збройних сил України Олексій Семенов в ефірі всеукраїнського телемарафону припустив, що в Бахмуті місцевих жителів залишилося 1-2 тисячі.

"Вони там ходять спокійно, щось роблять. Світла нема, води нема, тепла нема. Наші волонтери розвозять їм буржуйки, розвозять їм воду де це можливо, де нема прямих обстрілів. Це центр міста і північна частина. А в східну частину міста ніхто не їздить, там йдуть бої, постійні обстріли, там дуже багато руйнувань і дуже небезпечно бути волонтерам. Місцеві там все одно знаходяться, вони чекають. Хтось чекає, коли прийде їхній улюблений "рускій мір", хтось просто не може виїхати, а хтось на все плюнув і просто очікує своєї долі", - розповів офіцер.

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