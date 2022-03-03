Героїчна оборона Україна від Росії: стало відомо, яких втрат зазнали окупанти за сім днів війни

Героїчна оборона Україна від Росії: стало відомо, яких втрат зазнали окупанти за сім днів війни

Українські захисники знищили щонайменше 862 бойові машини піхоти.

Росія в ніч проти 24 лютого напала на Україну. ЗСУ чинить ворогу неабиякий супротив і окупанти несуть чималі втрати.

Про втрати ворога відзвітували в Центрі протидії дезінформації при РНБО 3 березня.

Так, від 24 лютого до 2 березня, за попередніми даними, було: вбито 5 840 військовослужбовців РФ; в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу; в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу.

Знищено:

30 літаків

31 гелікоптер

211 танків

862 бойові машини піхоти

2 катери

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні опівночі 3 березня розповів, що за час повномасштабної війни з РФ було вбито майже 9 тис. окупантів за один тиждень.