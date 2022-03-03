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Героїчна оборона Україна від Росії: стало відомо, яких втрат зазнали окупанти за сім днів війни

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Героїчна оборона Україна від Росії: стало відомо, яких втрат зазнали окупанти за сім днів війни

Associated Press

Українські захисники знищили щонайменше 862 бойові машини піхоти.

Росія в ніч проти 24 лютого напала на Україну. ЗСУ чинить ворогу неабиякий супротив і окупанти несуть чималі втрати.

Про втрати ворога відзвітували в Центрі протидії дезінформації при РНБО 3 березня.

Так, від 24 лютого до 2 березня, за попередніми даними, було: вбито 5 840 військовослужбовців РФ; в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу; в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу.

Знищено: 

  • 30 літаків
  • 31 гелікоптер 
  • 211 танків
  • 862 бойові машини піхоти 
  • 2 катери

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні опівночі 3 березня розповів, що за час повномасштабної війни з РФ було вбито майже 9 тис. окупантів за один тиждень.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні
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