Героїчні місії на "Азовсталь": 6 польотів завершилися успішно, понад 20 – ні

Українські вертолітники розповіли, як летіли зі своєї бази в Дніпрі зі швидкістю 250 кілометрів на годину на висоті 3-х метрів над землею, уникаючи ворожого вогню.

У березні-травні 2022 року вертолітники 16-ї окремої бригади армійської авіації регулярно здійснювали вильоти до “Азовсталі” з вантажем для бійців полку “Азов” та здійснюючи евакуацію поранених.

Вперше про ці героїчні місії українські військові розповіли виданню The Times.

Планувальники з ГУР Міноборони розробили ці місії настільки зухвало та відчайдушно, щоб росіяни не зрозуміли, що це були українські гелікоптери, і прийняли їх за свої. У такий спосіб вдалося зробити кілька вильотів.

Українські пілоти везли тонни вантажу, доставляючи супутники Starlink, боєприпаси та медикаменти, та евакуювали поранених. Вони летіли зі своєї бази у Дніпрі зі швидкістю 250 км/год на висоті 3 метри над землею. Іноді спостерігаючи, як уранці російські окупанти чистять зуби.

Бійці полку "Азов" піднімалися на борт кожного вертольота, знаючи, що найімовірніше ніхто з них не повернеться назад до Маріуполя.

Від 21 березня до 11 травня 2022 року 15 вертольотів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних місіях в "Азовсталі". 6 польотів завершились успішно. Але понад 20 – ні.

Із 15 вертольотів, які брали участь в операціях, три було збито. 34-річний Юрій, 38-річний Борис та 52-річний В'ячеслав – пілоти, які так і не повернулися додому.

Коли українська сторона зрозуміла, що до Маріуполя не вдасться прорватися, польоти було припинено. Це призвело до наказу про здачу “Азовсталі” 20 травня.

Нагадаємо, для українців "Азовсталь" стала похмурим, але потужним символом опору, прихистивши близько 2600 солдатів і мирних жителів, поки схожий на фортецю об’єкт тижнями розбивали російські бомбардування.

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