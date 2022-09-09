Геть з України, окупант некрасівий: успіхи ЗСУ зі звільнення півдня від росіян у кілометрах

Українські військові під час контрнаступу на півдні просунулися вглиб позицій російських військових до кількох десятків кілометрів.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" наразі не розкривають назви населених пунктів.

Про це під час інформаційного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Хороші новини з півдня є, і це головна хороша новина. Ми просуваємося, це очевидно. У нас є заглиблення в позиції ворога від двох до кількадесят кілометрів, проте ми поки що не проголошуємо назви населених пунктів і напрямки, за якими ми маємо успіх", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що вони не розголошують назв звільнених населених пунктів, тому що російські військові продовжують активну діяльність дистанційно.

Раніше повідомляли, що західний аналітик спрогнозував, що допоможе звільнити Херсонщину.

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