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Геть з України, окупант некрасівий: успіхи ЗСУ зі звільнення півдня від росіян у кілометрах

Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
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Геть з України, окупант некрасівий: успіхи ЗСУ зі звільнення півдня від росіян у кілометрах

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові під час контрнаступу на півдні просунулися вглиб позицій російських військових до кількох десятків кілометрів.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" наразі не розкривають назви населених пунктів. 

Про це під час інформаційного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк.

"Хороші новини з півдня є, і це головна хороша новина. Ми просуваємося, це очевидно. У нас є заглиблення в позиції ворога від двох до кількадесят кілометрів, проте ми поки що не проголошуємо назви населених пунктів і напрямки, за якими ми маємо успіх", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що вони не розголошують назв звільнених населених пунктів, тому що російські військові продовжують активну діяльність дистанційно.

Раніше повідомляли, що західний аналітик спрогнозував, що допоможе звільнити Херсонщину.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
23к
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