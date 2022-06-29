Гетманцев викрив Лаврова на брехні про Кременчук і назвав суму виручки в зруйнованому ТЦ у день атаки

Гетманцев викрив Лаврова на брехні про Кременчук і назвав суму виручки в зруйнованому ТЦ у день атаки

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев відповів на пропагандисткі заяви голови МЗС країни-терористки Сергія Лаврова, який збрехав про те, що мовляв обстріляний ТЦ у Кременчуці не працював.

За даними Державної податкової служби, ТЦ "Амстор" у день безжальної атаки РФ, 27 червня, заробив 2.9 млн грн. Таким чином це спростовує брехливі твердження Лаврова про буцімто те, що торговий центр не працював і окупанти влучили у мовляв нечинний заклад.

Про це повідомляє народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якийсь громадянин Лавров заявив, що удар Росії по торговому центру Амстор у Кременчуці не є терактом через те, що Амстор нібито не працював. Проте, за даними ДПС у торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2.9 млн грн. Так, ви не помилились. За один день - 2.9 млн грн торговий центр, який не працює", - написав Гетманцев.

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Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина.

Як повідомлялося, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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