"Гетто для українців": окупанти спонукають маріупольців надягати білу стрічку для "приманки" снайперів

У місті загарбники вводять окремі пропуски-дозволи для пересування.

Армія країни-агресорки Росія спонукає мешканців Маріуполя надягати білу стрічку, як позначку "свій", що становить небезпеку для мирних людей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що таким чином росіяни використовують цивільних як "приманку" для снайперів та воїнів українських військовослужбовців. "Саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реальнооо ворога. Цинізм у всьому", - зауважив він.

Андрющенко каже: з'явилася інформаці про те, що російські окупанти впроваджують окремі пропуски-дозволи для пересування містом.

"В купі зі спецпозначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші", - зауважив радник мера.

Як повідомлялося, Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапила до полону під час прориву. Також він спростував поширену росЗМІ дезінформацію, що полонених українців близько тисячі. За його словами, йдеться про набагато меншу кількість людей.

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