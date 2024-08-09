Це універсальні міжвидові керовані боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою.

На Сумщині ворог вперше застосував нові бомби.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі 1+1 в рамках телемарафону.

“Сьогодні протягом дня на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби – універсальні міжвидові планувальні боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою. Їх було запущено 11“, – розповів начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, росіяни рівняютьСумщину із землею та вбивають дітей: місцеві розповіли про страшні обстріли.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

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