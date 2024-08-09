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Гібрид між бомбою та ракетою: на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби

Гібрид між бомбою та ракетою: на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби

Армія РФ застосовує на Сумщині універсальні міжвидові планувальні боєприпаси / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Це універсальні міжвидові керовані боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою.

На Сумщині ворог вперше застосував нові бомби.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі 1+1 в рамках телемарафону.

“Сьогодні протягом дня на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби – універсальні міжвидові планувальні боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою. Їх було запущено 11“, – розповів начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, росіяни рівняютьСумщину із землею та вбивають дітей: місцеві розповіли про страшні обстріли.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

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