Це універсальні міжвидові керовані боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою.
На Сумщині ворог вперше застосував нові бомби.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі 1+1 в рамках телемарафону.
“Сьогодні протягом дня на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби – універсальні міжвидові планувальні боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою. Їх було запущено 11“, – розповів начальник Сумської ОВА.
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