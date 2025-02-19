У ГУР розповіли про черговий фейк російських спецслужб

Москва заявила про нібито підготовку Україною теракту проти російських дипломатів у Європі. Українська розвідка розцінює це як черговий фейк, спрямований на дискредитацію Києва.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає РБК-Україна.

"Після викриття і катастрофічного падіння авторитету російських пропагандистських ресурсів в цивілізованих країнах цю функцію виробництва фейків взяли на себе російські спецслужби, які щодня видають очевидно абсурдні вигадані новини з метою дестабілізувати Україну і українські сили безпеки і оборони", - сказав він.

Юсов назвав нові звинувачення Кремля щодо "українських терактів у ЄС" фейками та наголосив, що це частина ширшої кампанії з дестабілізації міжнародної ситуації. Він зазначив, що путінські спецслужби неодноразово організовували провокації та теракти, зокрема проти власних громадян. На думку української розвідки, Росія прагне виправдати свої дії в інформаційному просторі, незважаючи на абсурдність подібних заяв.

Він зазначив, що Росія веде агресивну війну та нехтує суверенітетом інших держав, використовуючи методи гібридної війни. Він підкреслив, що питання можливих терактів з боку РФ не варто розглядати у категоріях "може" чи "не може", оскільки російські спецслужби давно діють без обмежень у третіх країнах. Українські партнери розуміють рівень цієї загрози та працюють над протидією агресивним діям Кремля.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, заявляв, що Росія готує диверсії у країнах ЄС, щоб звинуватити Україну у зриві мирних переговорів. Він підкреслив, що саме РФ здійснила низку підпалів і провокацій у країнах НАТО, а тепер намагається перекласти відповідальність на Київ.