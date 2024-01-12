"Гібридні форми окупаційного корпусу": Юсов прокоментував дані ГУР про 462 тисячі окупантів в Україні

Мобілізаційні заходи у РФ тривають. Проте після виборів вони, ймовірно, активізуються в публічній площині.

Показник в 462 тисячі окупантів в Україні складається з різних компонентів. В цю цифру входять росгвардійці, спецслужби, приватні військові компанії.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“Показник понад 450 тисяч - це не нова інформація. Довгий період вороже угруповання підтримується саме в цих межах. Плюс компонента Росгвардії, спецслужби, інші складові. Це означає, що для повномасштабних наступальних операцій на зразок початку повномасштабного вторгнення цього ворогу недостатньо, попри те, що це угруповання понад вдвічі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення”, - наголосив Юсов.

За його словами, мобілізаційні заходи у РФ тривають. Проте після виборів вони, ймовірно, активізуються в публічній площині - тобто Кремль вдасться не тільки до прихованої мобілізації.

“Враховані різного роду угруповання включно з "Шторм Z" і іншими так званими приватними військовими компаніями. Вони ніякі не приватні, це гібридні форми окупаційного корпусу в Україні”, - додав представник ГУР.

Нагадаємо, що окупаційні війська Російської Федерації в Україні складають близько 462 тисячі осіб - це дані української розвідки.

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