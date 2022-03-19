Гіларі Дафф засудила вороже вторгнення Росії в Україну: "Клятий Путін, його життя жалюгідне"

Також акторка підтримала українців.

Відтоді, як Росія вороже вторглася на територію України, дії президента РФ засудило чимало світових знаменитостей. Зокрема, до них приєдналась й американська акторка та співачка Гіларі Дафф.

Артистка різко висловилася про Путіна. Вона сподівається, що його існування сповнене болю та самотності, а його життя в цілому жалюгідне.

"Клятий Путін. Я сподіваюся, що його існування сповнене самотності, тортур та болю. Його життя жалюгідне. Дивитися новини боляче", - написала артистка.

Також Гіларі підтримала українців. Вона написала, що навіть не може уявити, настільки жителям України наразі тяжко. Разом з тим Дафф соромно за росіян, які причетні до цієї війни.

"Я не можу навіть уявити, що може бути реальність такою… Страх. Втрата. Втратити все, що ти любив і над чим наполегливо працював. Розлучатися зі своєю сім’єю або дивитися, як вони вмирають, не в змозі їх захистити. Український народ має якусь гордість і силу, яку не можна в них забрати. Я чула, що жінки та діти, які тікають з України, стають жертвами торгівлі людьми. Я просто ридаю, коли думаю про це. Втеча з одного пекла до іншого. Чому світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі одне одному? Мені також дуже сумно за жителів Росії. Я не можу уявити, що вони хочуть бути причетними до цього", - написала Гіларі.

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