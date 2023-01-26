"Кинджал" — гіперзвуковий ракетний комплекс: особливості та характеристики

Серед ракет, якими Росія стріляє по Україні, поряд зі старими залишками радянських ракет, є й сучасні ракетні комплекси, серед яких виділяється гіперзвукова ракета повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Випробовування ракетного комплексу "Кинджал" почалися 2017 року, а 2018-го почалися його експлуатаційні військові випробування.

Призначення та особливості ракетного комплексу "Кинджал"

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал Х-47М" несе гіперзвукові ракети, що здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі — авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

Ракета Х-47м2 "Кинджал" розроблялася для того, щоб долати системи ППО. За словами російських військових, вона здатна долати наявні та потенційні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Ця звукова ракета має повітряне базування, фактично це балістична ракета, яку поставили на літак. Літак розганяється до надзвукової швидкості, і ракета повинна піднятися на певну висоту, розігнатися до гіперзвукової швидкості та, маневруючи на всій траєкторії польоту, опуститися на ціль.

Дальність пуску цієї ракети може досягати 3 тисячі кілометрів без урахування дальності польоту літака-носія.

Як кажуть фахівці, ракета досягає гіперзвукової швидкості на фінальній ділянці траєкторії, де її повинна огорнути плазма, що не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій, що і робить її непомітною для систем ППО.

Таке поєднання характеристик дозволяє ракеті комплексу гарантовано долати всі наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

За словами військових експертів, нова ракета є не крилатою, а аеробалістичною, тому що траєкторія її польоту підтримується завдяки високій швидкості.

На думку експертів, її потрібно збивати, якщо вдається, на початковій ділянці траєкторії, коли її скидають з літака.

Ракети "Кинджал" здатні виконувати маневри ухилення на кожному етапі польоту. Також вони можуть нести ядерні боєголовки

Носії ракети "Кинджал"

Носіями ракети "Кинджал" можуть бути такі літаки:

Літак МіГ-31К несе одну ракету.

Ту-22М — чотири ракети.

Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.

Росіяни також працюють над можливістю зробити літак Су-57 носієм ракети Кинджал.

Швидкість та дальність польоту ракети "Кинджал"

Ці ракети значно швидші, ніж Калібри та Іскандери, вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Дальність польоту ракети — 2 тис. км, а у випадку запуску з літака — 3 тис. км.

Ракетний комплекс Кинджал

Технічні характеристики РК "Кинджал"

Ракета: 9-C-7760 – аеробалістична.

Максимальна дальність ураження комплексу - Міг-31К — 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км.

Максимальна швидкість — до 14 688 км/год або 4 080 м/с.

Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км.

КВО — 1 м.

Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.

Маса бойової частини: 500 кг.

"Кинджали" у російсько-українській війні

Вперше про застосування ракетного комплексу" Кинджал" в Україні повідомило міністерство оборони РФ 19 березня 2022 року, йшла мова про удар по селищу Делятин Івано-Франківської області.

9 травня 2022 року по цивільних об’єктах в Одеській області були запущені ракети комплексу з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, внаслідок чого було поранено двоє людей і зруйновано п’ять об'єктів туристичної інфраструктури.

7 серпня 2022 року під час наступного обстрілу ракетами "Кинджал" ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області.

26 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

Скільки "Кинджалів" є у Росії

Щодо вартості ракети — точної інформації немає ні у вітчизняних, ні у закордонних джерелах. Вартість виробництва багато в чому залежить від розмірів партії, а ця інформація також є військовою таємницею. Зрозуміло, що дуже багато — в ЗМІ інколи вартість цієї ракети порівнюють з річним бюджетом російського міста.

"Кинджал" є дорогою та обмеженою в кількості зброєю. Можна сказати, що штучний товар, якого у Росії небагато.

Читайте також: