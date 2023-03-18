Гіркін розкритикував дії окупантів у Бахмуті та спрогнозував стратегічну поразку Росії

Російський терорист Ігор Стрєлков знову розкритикував дії окупаційних військ у Бахмуті. Зокрема, він прогнозує стратегічну поразку Росії.

Про це він зазначив у своїх соцмережах.

На його думку, у Росії немає панування у повітрі, а іншими засобами ізолювати ЗСУ не вийде. Тому все, що залишається окупантам - це спробувати "продавити" оборону захисників Бахмута.

"У тилу є резерви (ЗСУ), які своєчасно і безпечно перекидаються на загрозливі ділянки. В результаті - фронтальне "продавлювання" оборони - як єдиний можливий варіант" - йдеться у повідомленні.

Він додав, що Росію очікує стратегічний програш.

"Просто тому, що бойові дії ведуться" за правилами "сторони, що бореться, зайнявши оборонну позицію. Ця сторона свідомо вибрала оборону для виграшу часу і економії ресурсів", - каже Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін повідомив, що російські загарбники провалили зимову кампанію в Україні. Зокрема, "вагнерівці" не змогли значно просунутися у Бахмуті.

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