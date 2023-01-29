Гірше Сирії чи Афганістана: Україна є найзамінованішою країною у світі – Sky News

В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

Україна станом на сьогоднішній день є найзамінованішою країною на планеті.

Про це пише британський телеканал Sky News із посиланням на розрахунки експертів.

За оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

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"Замінування величезне. Це не має нічого спільного із Сирією чи Афганістаном. Все, що ви можете придумати, ви побачите в Україні", – заявила представниця неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон.

За її словами, в Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

За підрахунками Mines Advisory Group, від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А від 2014 до 2020 року було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

За даними Human Rights Watc, російські військові застосовували заборонені протипіхотні міни у Харківській області.

Щойно звільнені міста можуть залишатися небезпечними ще довго після того, як останні російські війська були витіснені. Після відходу росіян українські захисники виявляли розтяжки та міни-пастки, а також протитанкову вибухівку, готову до детонації.

Крім того, що міни безпосередньо спричиняють травми та смерть, міни можуть зробити ділянки землі недоступними або більш небезпечними. Від цього страждає сільськогосподарське виробництво.

Раніше ми писали, які типи мін загрожують українцям і як від них уберегтися.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні заміновано понад 170 тис. квадратних кілометрів. Наприклад, під час відступу з Херсона росіяни замінували школи та лікарні.

В МВС повідомляли, що для повного розмінування території України може знадобитися понад п'ять років.

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