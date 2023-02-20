Очільник МЗС Китаю прибув з візитом до Москви: у США стурбовані зміною позиції Пекіну

Китай уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починає виходити з нейтралітету.

Очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї, найвисокопоставленіший дипломат Китаю, прибув із візитом до Москви. Росія стала фінальним пунктом його європейського турне.

Про це пише "Європейська правда".

"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- йдеться у повідомленні.

Відомо, що дипломат Китаю, прибув до Москви у неділю ввечері. Робочий візит запланований на два дні. Однак, програму зустрічей Ван Ї в Москві сторони досі не афішували.

Напередодні Ван Ї відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Зазначимо, що у США помічають негативні тенденції щодо підтримки Китаю російських сил.

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Зокрема, з посиланням на дані власної розвідки, у США застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, про це держсекретар США Ентоні Блінкен попередив союзників та Україну на Мюнхенській безпековій конференції, де мав зустріч як із головним китайським дипломатом Ван Ї, так і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Офіційні особи США були достатньо стурбовані, тому й поділилися розвідданими з союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції. Держсекретар був досить відвертим (на зустрічі з Ван Ї - ред.), попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки або допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій", - пише CNN із посиланням на високопосадовця Держдепу.

Про ризик можливості надання Китаєм військової допомоги Росії попередила й віце-президентка США Камала Гарріс, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. За її словами, Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни.

Нагадаємо, влада Китаю, яка офіційно зберігала нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України, анонсувала документ, в якому представлять своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

У неділю, 19 лютого, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

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