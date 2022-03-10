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Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу перед тристоронньою зустріччю окремо поговорив з Кулебою та Лавровим

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Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу перед тристоронньою зустріччю окремо поговорив з Кулебою та Лавровим

Associated Press

Сьогодні у Туреччині відбудеться зустріч Кулеби, Ердогана та Лаврова.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав Чавушоглу в Twitter у четвер.

Пізніше Мевлют Чавушоглу так само поговорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 10 березня відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, очільником МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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