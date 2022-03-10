Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу перед тристоронньою зустріччю окремо поговорив з Кулебою та Лавровим

Сьогодні у Туреччині відбудеться зустріч Кулеби, Ердогана та Лаврова.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/9H41MaPD7B
"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав Чавушоглу в Twitter у четвер.
Пізніше Мевлют Чавушоглу так само поговорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Had a bilateral with Foreign Minister Sergey #Lavrov of #Russia, ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/npcvEbRgCG
Нагадаємо, 10 березня відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, очільником МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.