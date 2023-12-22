Глава німецьких католиків розкритикував стриману реакцію Папи Римського на війну в Україні

Папа Римський стримано прокоментував події на війні в Україні. Натомість глава німецьких католиків розкритикував його словами.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, з критикою виступив голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Георг Бетцінг. На його думку, Папа Римський Франциск недостатньо однозначно критикує події в Україні та секторі Гази.

Він каже, що Ватикан намагається зберігати якнайбільше відкритих каналів зв'язку. Але є ситуації, коли така стриманість є недоречною.

“Так, я теж іноді дивуюся з цього мистецтва рівновидалення. Коли я думаю про Україну і 7 жовтня, то вважаю, що критика в бік Святого Отця виправдана. Він недостатньо однозначно говорить про те, хто був нападником, і в чому криються причини цих страшних страждань”, - сказав Бетцін газеті Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34.

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