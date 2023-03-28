Глава Пентагону заявив, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ

Українці завдали росіянам значних втрат у техніці та особовому складі.
Україна може скористатись значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї для того, щоб провести успішний контрнаступ навесні цього року.
Таку думку висловив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.
Міністр оборони США зазначив, що наразі Україна вже "має значну перевагу" над російською армією, хоча лінія фронту постійно змінюється у різних напрямках, а бої за Бахмут йдуть у дуже інтенсивному темпі.
Ллойд Остін підкреслив, що українці "завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити".
"І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - сказав Остін.
Крім того, глава Пентагону заявив, що російські ресурси вести виснажливу війну швидко вичерпуються. Війська РФ все частіше постають перед нестачею артилерії та інших боєприпасів, тому просить їх у Ірану та Північної Кореї.
"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", – додав Остін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція вдвічі збільшить поставку Україні 155-мм снарядів, щоб забезпечити українських військових під час контрнаступу.
Крім того, ми раніше інформували, що Збройні сили України можуть провести контратаки на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але суттєво відсунути війська Росії можна лише шляхом повномасштабного контрнаступу.
Читайте також: