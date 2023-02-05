Глава Північної Осетії разом зі знімальною групою потрапили під обстріл на Запоріжжі – ЗМП РФ

Російський чиновник приїхав із журналістами на позиції окупантів для чергового пропагандистського сюжету.

Очільник Північної Осетії Сергій Меняйло потрапив під обстріл на тимчасово окупованій території у Запорізькій області, куди приїхав із журналістами "Першого каналу" до російських окупантів для знімання чергового пропагандистського сюжету.

Про це пишуть ЗМП РФ.

Пропагандисти одразу ж повiдомили про нібито "обстріл з боку Збройних сил України."

"Як передає наш кореспондент, це сталося під час відвідування позицій осетинських добровольчих загонів та мобілізованих із республіки бійців, яким Сергій Міняйло приїхав передавати необхідну гуманітарну допомогу", - пишуть пропагандисти.

Меняйло також прокоментував інцидент у своєму Telegram-каналі.

"У Запоріжжі потрапили під обстріл. Ніхто не постраждав. Пересічний випадок на території бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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