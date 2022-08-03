Глобальна архітектура безпеки не спрацювала: Зеленський - про Косово, Тайвань і Карабах

Зеленський наголосив, що на цей факт Україна звертає увагу не лише 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками.

Президент Володимир Зеленський прокоментував гучні світові новини щодо ймовірності нових війн між Сербією та Косовом, Китаєм і Тайванем, Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 3 серпня.

"Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності", – сказав президент.

За словами Зеленського, на цей факт Україна звертає увагу не лише 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками.

"Відтоді, як Росія повністю проігнорувала міжнародне право, інтереси людяності як такої", – зазначив він.

Президент назвав 2014 рік поворотним моментом.

"Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" – Росія уникнула негайної та відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні звʼязки зі світом... І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться", – поясник глава держави.

Глава держави певен: зараз українці роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Вони об’єднали вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу.

"Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави.

На системному рівні, на рівні глобальних інституцій саме для цього ми зараз працюємо – і Українська держава, і всі наші партнери", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Естонія відбудує 15 об’єктів на Житомирщині.

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