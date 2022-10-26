"Глобальна загроза людства": експерти розповіли, у чому небезпека анонсованих ядерних навчань Росії

Анонсовані РФ ядерні навчання "Грім" в умовах повномасштабної агресії Росії та її регулярного ядерного шантажу, Москва може використати як привід для провокування ескалації.

Про це попередили в Центрі стратегічних комунікацій.

Фахівці зауважують, що навчання "Грім" передбачають запуски гіперзвукових і міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю (ракети), а не ядерні боєзаряди.

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Водночас, росіяни проводили навчальних ядерних вибухів протягом 32 років, тому технічний стан їхнього ядерного арсеналу викликає обґрунтовані занепокоєння.

"В умовах повномасштабної агресії рф та регулярного ядерного шантажу, рф може використати навчання як привід для провокування ескалації. Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що Росія анонсувала другі за рік навчання з ядерного стримування "Гром". Наразі про конкретні терміни "Гром-2022" невідомо. Згідно з домовленістю зі США, Росія має заздалегідь попередити про такі дії, щоб це не мало вигляд початку ядерної атаки.

Будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння, а його випробування в атмосфері, космосі та під водою заборонені договором від 1963 року, та від цього часу СРСР, а потім і РФ його дотримувалися.

Ядерний шантаж РФ

Війська РФ від 24 лютого застосували проти України всі види озброєння, окрім ядерної зброї. Утім, пропагандисти РФ і російське керівництво на чолі з Путіним регулярно погрожують нею. Проте, високий представник ЄС Жозеп Боррель попередив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов 26 жовтня заявив, що застосування ядерної зброї Росією проти України для диктатора Володимира Путіна є останнім козирем. Але навіть у разі її використання Україна не зупинить свою боротьбу.

Тим часом останніми днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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