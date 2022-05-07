"Глобальні негативні наслідки на продовольчу безпеку": Кулеба - про проблеми еспорту збіжжя через російську агресію

"Глобальні негативні наслідки на продовольчу безпеку": Кулеба - про проблеми еспорту збіжжя через російську агресію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про поточну ситуацію з експортом збіжжя, соняшникової олії, кукурудзи та інших сільськогосподарських продуктів.

Україна зіткнулася з проблемою експорту збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів через війну з Росією.

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону 7 квітня.

"Питання якогось зернового ембарго стосовно Росії. Зараз взагалі глобально поставлене питання продовольчої безпеки, тому що через російську агресію проти нашої держави, ми не можемо повноцінно експортувати своє збіжжя, соняшникову олію, кукурудзу та інші сільськогосподарські продукти. І в багатьох країнах вже серйозно зросли ціни. ООН прогнозує, що в деяких країнах буде голод через це. Тобто російська агресія має такі глобальні негативні наслідки на продовольчу безпеку", - зазначив він.

Також Кулеба зазначив, що робота з побудови альтернативних маршрутів еспорту триває.

"Наше завдання як Міністерства закордонних справ спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства допомогти побудувати альтернативні маршрути експорту для українських сільськогосподарських виробників, розблокувати шляхи для того, щоб ми змогли продати своє зерно і щоб наситити світовий ринок і врятувати людей від голоду", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують, що в умовах війни показники українських сільгоспвиробників будуть щонайменше на третину нижчими, ніж у звичайні роки.

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