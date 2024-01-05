"Глухий кут" у війні з Росією: який прорив потрібен Україні для перемоги

Україна може перемогти на теперішньому етапі війни ― саме технології можуть допомогти ЗСУ пробити російські мінні поля і засоби РЕБ.

Про це пише видання Wired.

"Досі українці перемагали росіян значною мірою завдяки перевазі в технологіях. HIMARS посилили ефективність військ у контрнаступах 2022 року, сучасні мобільні засоби ППО призвели до того, що значно знизилася смертність українських військових від атак російських гелікоптерів. Щоправда, росіяни поступово теж вдосконалюються, і ця перевага з часом стала не такою значною. І все-таки, активно застосовуючи повітряні дрони й впровадивши морські дрони, українці вже вплинули на те, як розвиватимуться війни у світі надалі", - пишуть журналісти.

Наступні кілька місяців обидві сторони, швидше за все, обмежать активні дії на землі, вдаючись переважно до обстрілів з повітря, вважають журналісти. За цей час і окупанти, і українці спробують здійснити ротацію сил, зміцнити укріплення, спланувати майбутні наступальні кампанії ― і намагатимуться знову втілити їх, коли настане тепла погода.

"Якщо Україна прагне бути ефективною в наступі цьогоріч, їй доведеться зробити відкриття рівня винайдення пороху, ― робить висновок видання. ― Це можуть бути, наприклад, наземні безпілотники, здатні прориватися крізь російські лінії оборони й розчищати поперед себе щільні мінні поля. Чи, можливо, Україна нарешті знайде спосіб обʼєднати свої повітряні дрони в мережу і досягти таким чином переваги в повітрі. Або ж зробить прорив у радіоелектронній боротьбі, знайшовши спосіб глушити російські системи та нейтралізувати ворожі ракети й КАБи. Київ може отримати далекобійні ракети, про які давно просив, або ж країна почне виробляти їх самостійно", - зазначає видання.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що ситуація на полі бою може змінитися, але стверджують, що Росія програла – Володимир Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ останнім часом повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

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