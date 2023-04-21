"Гляньте, щось вдарило в щоку": у бійця ЗСУ в зубах застрягла куля (фото)

Волонтерка показала рентгенівський знімок бійця, де видно кулю, яка застрягла у щелепі.

У військового ЗСУ, якого доправили до стабілізаційного пункту поблизу передової, виявили кулю у щелепі замість двох зубів.

Про це повідомила народна депутатка восьмого скликання, волонтерка, громадська діячка Оксана Корчинська у Facebook та оприлюднила рентгенівський знімок воїна.

"Життя і дива нашого прифронтового стабпункту... Одночасно привозять дев’ятьох поранених. Лікарі стабілізують найважчих. Оглядаємо легких, один каже: дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило у щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуби", - розповіла вона.

За словами волонтерки, військовий ще й переживав, що треба буде до стоматолога їхати.

"Робимо рентген, замість двох зубів у щелепі застрягла куля. Ну, так собі імплант", - написала Корчинська.

Волонтерка показала рентгенівський знімок бійця, де видно кулю, яка застрягла у щелепі / Фото: facebook.com/korchynskaoksana

Нагадаємо, в Україні створять позаштатні військово-лікарські комісії.

Читайте також: