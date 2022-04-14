Гнила тканина та ржаві пластини: російських солдат забезпечують списаними бронежилетами

Залізницею для мобілізованих доставили понад п'ять тисяч бронежилетів.

Російські військовослужбовці, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні підрозділи, отримують непридатні до використання та списані бронежилети.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що 12 березня російська залізниця доправила мобілізованим вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. З'ясувалося, тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

"Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "Захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити", - йдеться у повідомленні.

t.me/DIUkraine

У ГУР наголошують: невідомо, як на таке "захисне" спорядження відреагували військові Збройних Сил Росії.

Як повідомлялося, військових РФ, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат. У розвідці наголошують, що статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень.