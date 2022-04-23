"Годі "assurances": Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки

Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Будапешта-2 не буде.

"Годі «assurances». Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде", - написав він у Twitter.

За словами Єрмака, той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця. Чи просто підтримує ці злочини.

Нагадаємо, що 26 квітня 2022 року на німецькій авіабазі "Рамштайн" відбудеться зустріч, яка буде присвячена питанню оборонних потреб України. Участь у заході вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися. Захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу.

Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама - Зеленський про гарантії безпеки

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