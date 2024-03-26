"Годинник цокає, а для РФ відчиняється вікно можливостей": Politico про "найнебезпечніший період" для України

Видання Politico попередає, що через боєприпаси та побоювання влади посилити мобілізацію Україна опинилася в загрозливій ситуації.

Україна наближається до найнебезпечнішого періоду відтоді, як вона вперше вразила світ своєю героїчною обороною Києва на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у статті Politico.

"Виникає питання: чи перебуває країна під загрозою втратити себе", – розмірковують автори матеріалу.

Зазначається, що на початку вторгнення президент Володимир Зеленський відхилив пропозиції про евакуацію, а ТЦК заполонили українці, які були готові воювати. Партнери надавали зброю. Українська відвага – за сприяння жахливої російської тактики та кмітливості тодішнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного – врятувала націю.

Але на цьому шляху зволікання надто часто супроводжувалося сміливою риторикою Заходу та його обіцянками підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Хоча західна зброя та комплекти надходили у величезних кількостях, вони ніколи не надходили достатньо швидко і часто супроводжувалися "заламуванням рук" як з боку лідерів США, так і Європи, які боялися російської ескалації та були налякані ядерними погрозами з боку Кремля.

Як регулярно наголошують українці, зброї, яка надійшла, вистачає, щоб країна витримала, але далеко не достатньо, щоб виграти війну.

"Я пам’ятаю нашу розмову в Пентагоні ще в квітні 2022 року, коли ми благали їх почати навчати наших пілотів на літаках F-16. Зараз пілотів готують із запізненням", – сказала Politico депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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А ще є пакет допомоги президента США Джо Байдена на 60 мільярдів доларів, який залишається в пастці Конгресу США. Українські чиновники та законодавці сподіваються, що США не залишать Україну в біді.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню наголосив на "безумовній вдячності партнерам за все, що вони зробили". Але він також стурбований тим, що їхні дії не відповідають риториці. Кулеба зазначив, що в перші місяці війни союзники України "показали, що в стані шоку вони здатні ухвалювати карколомні рішення". Але потім для них ситуація нормалізувалася, "і ви почали бачити, як вони повертаються до звичного способу ведення політики. Проблема в тому, що тут (в Україні. – Ред.) не нормалізувалося жодного дня".

Що буде, якщо США так і не відновлять допомогу

Politico ставить запитання: а що буде, якщо у США так і не ухвалять пакет допомоги на 60 мільярдів доларів.

Климпуш-Цинцадзе відповіла лаконічно – "страшно".

Європа зі свого боку намагається допомогти Україні компенсувати колосальну нестачу артилерійських снарядів. Але ЄС раніше обіцяв і не виконав вчасно, зауважують автори матеріалу.

Звільнення Залужного та інші помилки

У виданні зауважили, що багато хто в Україні, включно з військовослужбовцями на передовій, бачать звільнення Зеленським Залужного як помилку, і, ймовірно, через те, що президент вважає генерала потенційним політичним суперником.

Серед інших помилок української влади Politico називає повільний початок будівництва оборонних укріплень напередодні очікуваного навесні або влітку наступу з боку Росії, а також нездатність вийти з глухого кута, пов’язаного з мобілізацією, та перейти до великого призову.

Проблеми з мобілізацією

"Україні відчайдушно не вистачає не лише боєприпасів та зброї – сплеск патріотичного запалу, коли пункти вербування були переповнені добровольцями, зменшився, оскільки війна триває вже третій рік. Зараз Україна намагається призвати людей на поле бою, яке пожирає її солдатів", – йдеться у статті.

На думку авторів матеріалу, українська влада боїться політичних наслідків у разі посилення мобілізації.

"Закон про мобілізацію застряг у парламенті місяцями, оскільки Зеленський, парламент і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи..., що Путін, як повідомляється, планує мобілізувати набагато більше після свого фіктивного переобрання, годинник цокає", – попереджають аналітики.

Польський військовий експерт, директор Rochan Consulting (Польща) Конрад Музика вважає, що наразі для Москви з'явилося вікно можливостей, оскільки "нестача живої сили та артилерійських боєприпасів не дозволить українцям проводити ефективні оборонні операції".

Раніше у Bloomberg писали, що Україна бачить ризик, що Росія прорве оборону до літа.

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