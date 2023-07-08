"Годинник Судного дня кінця Путіна і Росії" – Данілов про 500 днів війни в Україні

Збройні сили України протягом 500 днів борються за свободу України у війні проти армії російських загарбників. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що для Росії та її диктатора Володимира Путіна це "Годинник Судного дня".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"500 днів війни. Годинник Судного дня кінця Путіна і Росії. Хід стрілок невідворотний. Три дні знадобилось, щоби зруйнувати міф про "другу армію". 49 днів – щоби відправити на дно крейсер "Москва" і 61 – щоби зібрати "Рамштайн". За 126 днів було звільнено острів Зміїний, а за 230 – сильно "втомився" так званий "Кримський міст", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також нагадав, українські воїни на 260-й день "скинули російського півня" й підняли український прапор над Херсоном. А через 301 день після початку війни президент України Володимир Зеленський виступив у Конгресі США.

"Рішення про виділення "Леопардів" ухвалюють через 335 днів, а F16 – через 449. На 361-й день російської агресії Президент США прогулюється Михайлівською площею Києва. 433 дні знадобилось, щоби невідомі антифашисти і противники війни надіслали привіт дроном по Кремлю. На 485-й день "бунт Пригожина" всьому світу продемонстрував гнилість та безсилля путінської Росії. На 500 днів ми стали ближче до нашої Перемоги! P.S. Неможливо перемогти народ, який бореться за Свободу і Справедливість. Рух історії її тектонічних плит розпочався і в цьому русі правда на нашому боці", - йдеться у дописі секретаря РНБО.

Нагадаємо, генпрокурор розповів про головні злочини РФ за 500 днів повномасштабної війни.

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