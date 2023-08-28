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"Годинник уже веде зворотний відлік": Подоляк про внутрішню легітимність Путіна

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Годинник уже веде зворотний відлік": Подоляк про внутрішню легітимність Путіна

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Російські еліти все ще вважають, що диктатор не програв війну.

Внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “ще не програв війну”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “ще не програв війну”. У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму. Вбивство Пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту — виграш часу. Але годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю”, - наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, у світі просування на Півдні та вихід українських сил до адмінкордону з Кримом набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося.

Нагадаємо, що у Литві розповіли, яку стратегію обрав Путін для війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
556
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