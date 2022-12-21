Годжес назвав Крим "ключем до перемоги" та дав прогноз щодо звільнення півострова

Екскомандувач американських військ в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа - серпня 2023-го. Експерт наголошує, мовляв, сьогодні ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.

Про це повідомляє Atlantic Council.

За його словами, необов’язково кидати танки на штурм Перекопу задля звільнення півострова. Для цього, переконаний Годжес, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання - Керченський міст і сухопутний коридор через тимчасво окупований Мелітополь.

"Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму. Це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил", - зауважив Годжес.

Він вважає причиною відсутності у ЗСУ необхіднї зброї те, що в адміністрації США є сумніви, що можна змусити росіян піти з Криму. "Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо, що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби", - пояснює експерт.

Годжес наголосив: доки агресорка Росія контролює Крим та має там військові бази, доти анексований півострів буде майданчиком для початку нової війни.

"Я думаю, що Крим - це ключ до перемоги. Це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту", - вважає Годжес.

Нагадаємо, Годжес не погоджувався з думкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про новий наступ росіян у лютому. Американський генерал заявив, що росіяни не зможуть до лютого зібрати достатнє угруповання військ для серйозного наступу, тим більше зробити його належної якості.

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