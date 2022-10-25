Годжес назвав заяви Росії про "брудну бомбу" "операцією під чужим прапором"

Ніхто на Заході вже не вірить заявам, що лунають із Кремля.

Екскомандувач військами США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу" України задля здійснення операції під чужим прапором.

Про це Годжес розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Американський генерал запевнив, що ніхто на Заході не вірить у російський фейк про "українську брудну бомбу".

"Ніхто не вірить вже тому, що йде з Кремля. Авторитет лідерів всередині зник. Тому всі одразу розуміють, що це операція під чужим прапором, щоб зробити умови, щоб, можливо, Росія могла потім звинуватити в цьому Україну. Звісно, нуль здорового глузду – робити це Україні. Ніхто не думає про це як про серйозну реальну загрозу", – розповів Годжес.

Фейк Росії про "брудну бомбу"

Пропагандисти РФ вигадали фейк про те, що Україна начебто виготовила "брудну бомбу" та готується застосувати її на власній території і звинуватити в цьому Москву. Цей фейк узявся поширювати голова Міноборони РФ Сергій Шойгу. Так, він влаштував карусель телефонних розмов, зателефонувавши своїм колегам із низки країн НАТО.

Проте світ не вірить у фейк про "українську брудну бомбу". На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, мета цієї брехні – ескалація конфлікту.

Заявами про "брудну бомбу" Москва хоче натиснути на Захід, аби той натиснув на Україну для участі у переговорах із РФ. У цьому переконаний радник Офісу президента Олексій Арестович.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення Росії такими словами: "Якщо Росія дзвонить і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне – Росія все це вже підготувала".

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