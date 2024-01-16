Годжес оцінив плани Путіна воювати п'ять років та виграти війну: деталі

Російський президент-диктатор Володимир Путіна готовий до багаторічної війни. Очільник Кремля дав чітко дав зрозуміти, що "не зацікавлений у переговорах доти, доки не досягне всіх своїх цілей, які включають знищення НАТО та України".

Таку думку в інтерв’ю Sestry висловив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Він перевів економіку РФ на військові рейки, хоча їхня економіка перебуває у величезній скруті, а оборонна промисловість має безліч проблем. Знаєте, йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. Йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язані з успіхом боротьби проти України. Тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно", - наголосив Годжес.

За його словами, диктатор Путін не зможе продовжувати воювати протягом п'яти років. Годжес переконаний, якщо війна буде тривати, то РФ зазнає краху раніше, ніж Україна.

"Їхня економіка в дуже поганому стані. Якби Захід краще працював над санкціями та ізолював Росію, відокремивши її від Ірану, від Китаю, від Північної Кореї, я думаю, що навіть російський народ не зміг би миритись із війною і продовжувати її… Люди навколо Путіна, всі олігархи, вони втрачають свої гроші. Вони знають, що їм нікуди подітися. Промисловість знищується", - зазначив генерал.

Годжес також наголосив на тому, що кількість жертв серед окупантів вже перевищила 330 тисяч вбитими і пораненими.

"Це не означає, що вони не можуть призвати більше тіл. Але я не думаю, що вони зможуть продовжувати те, що роблять зараз, особливо якщо Захід нарешті зрозуміє, що перемога України в наших інтересах. І це не благодійність для України, це для нашої вигоди", - наголосив Годжес.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін попередив Китай, що РФ воюватиме з Україною 5 років. Також він запевнив, що зрештою переможе.

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