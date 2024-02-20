Годжес – про досягнення РФ в Україні: "Їхній флот – відстій, авіація – відстій"

Американський генерал у відставці розкритикував дії Росії в Україні, навіть після того, як ворожі війська захопили Авдіївку – ключове місто на сході країни.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес дав жорстоку оцінку нинішнім досягненням Росії у війні проти України, сказавши, що "їхній флот – відстій, повітряні сили – відстій, і вони втратили пів мільйона солдатів".

Про це пише Business Insider.

У статті вказано, що незрозуміло, звідки Годжес взяв інформацію про кількість втрат РФ у живій силі в Україні. Поточні оцінки щодо кількості росіян, ліквідованих або поранених від 2022 року, варіюються від 315 тис., за даними на одного високопосадовця у галузі оборони США, до трохи більше 400 тис., за даними Міноборони України.

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Однак у січні 2024 року Міноборони Великої Британії заявило, що Росія перебуває на шляху до втрати пів мільйона бійців до кінця року.

В публікації вказано, що зауваження Годжеса пролунали, коли Україна поступилася східним містом Авдіївка після жорстокої боротьби, яка коштувала Росії втрат у понад 400 танків, а також багато тисяч солдатів.

Незважаючи на жорсткі бої в Україні, Годжес вважає, що навколо її боротьби з Росією "забагато негативізму".

Захід повинен "розмазати" РФ

Генерал у відставці також сказав, що Заходу потрібно "розмазати" (body slam) Росію, захищаючи молоду демократію, до якої вона вторглася.

"Після 10 років у Росії були всі переваги, і вони досі окупували лише 18% території України", – сказав Годжес, маючи на увазі не тільки повномасштабне вторгнення 2022 року, але й анексію Криму та бойові дії на Донбасі від 2014 року.

Заяви генерала прозвучали в надзвичайно небезпечний для оборони України момент. Країна спостерігає коливання міжнародної підтримки, зміну військового керівництва, і стикається з набагато численнішим і краще забезпеченим ворогом.

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Росія перевела свою економіку на воєнні рейки, ризикуючи довгостроковим економічним спадом, але спричинивши тимчасове піднесення.

Витрати США на оборону України – надзвичайно економічно ефективні для американських інтересів

Годжес раніше заявив, що витрати США на оборону України є надзвичайно економічно ефективними для американських інтересів.

"Грошова вартість незначна, становить кілька відсотків від наших звичайних витрат на оборону, і це забезпечує величезну цінність грошей", – написав він у статті для The Telegraph наприкінці 2023 року.

Він додав: "Російська сухопутна бойова потужність і значна частина її повітряних і військово-морських можливостей були зведені нанівець протягом щонайменше кількох років: стримування цієї бойової потужності нашими звичайними методами коштує нам у рази більше".

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Незважаючи на те, що Україна не змогла досягти значних територіальних здобутків 2023 року, вона продовжувала постійний тиск, зокрема на ВПС і ВМС Росії. В Україні стверджують, що скоротили Чорноморський флот РФ на третину і станом на 19 лютого збила шість російських винищувачів лише за три дні.

Годжес стверджував, що Росія є країною, яка "слабка зсередини", і що США та Захід мають підтримувати Україну "не через страх, а через можливість".

"Ось молода демократична країна бореться за своє виживання, але якщо Україна досягне успіху, вона на десятиліття вирішить проблеми європейської безпеки", – висловив переконання генерал у відставці.

До слова, за даними Financial Times, РФ планує набрати до свого війська ще близько 400 тис. новобранців без оголошення загальної мобілізації. Крім того, країна-агресорка відновлює свою військову промисловість шаленими темпами.

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