Годжес про новий наступ Росії: "Я скептичний щодо того, що буде щось значне"

Американський генерал прогнозує, що в найближчі 2-3 місяці РФ використає масу ненатренованих бійців, щоб прорвати українську оборону.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес скептично ставиться до того, що новий наступ Росії на Україну буде якимось значним.

Про це він розповів у інтрев’ю для YouTube-каналу українського політолога та офіцера 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тараса Березовця.

Зокрема, Годжес розповів про не надто вдало проведену в Росії мобілізацію.

"Навіть якщо їм вдалося залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими. Навіть якщо їм і вдалося накопичити таку масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення. Тому я і скептичний щодо того, що буде щось значне", – пояснив генерал у відставці.

"Але, звісно, що вони хочуть Україну, і хочуть, щоб всі ми нервували через їхній наступ, переймалися цією загрозою, і щоб Україна не могла сфокусуватися на тому, на чому б вона хотіла", – наголосив Годжес.

Він також заявив про відсутність сумнівів у тому, що Росія спробує кинути в бій нові сили з надією прорвати українську оборону.

Екскомандувач військами США зауважив, що в росіян немає персоналу – сержантів та офіцерів, які могли б повноцінно навчати новобранців.

"Я очікую, що в найближчі 2-3 місяці вони (росіяни – ред.) нададуть перевагу використанню маси не дуже натренованих солдатів, аби прорвати оборону", – прогнозує Годжес.

Водночас він звернув увагу, що мати боєздатних солдатів – ще не означає мати боєздатний підрозділ.

Висловився американський генерал і про найманців ПВК "Вагнер", сказавши, що це вже далеко не той підрозділ, яким був рік тому. Адже "вагнерівці" зазнали значних втрат на фронті, які не можуть компенсувати.

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ повідомило, що новий наступ Росії може розпочатися протягом 10 днів, допоки Україна не отримала західні танки.

Однак на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломужа, для підготовки до нового великого наступу Росії потрібно від 4 до 6 місяців.

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, широкомасштабного наступу РФ не буде, натомість з боку ворога слід очікувати на збільшення дій наступального характеру по всій лінії фронту.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив 7 лютого, що росіяни в районі 24 лютого "будуть намагатися десь мати можливість, скажімо так, атакувати". Україна готується до будь-якого розвитку подій і розуміє, що відбувається у ворога.

Наступ Росії вже триває, де найбільш гаряче та чому "24 лютого" не буде - Олександр Мусієнко

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