Гола правда про конфлікт Зеленського і Залужного: секретні матеріали WP

Перша інформація про те, що український президент готується звільнити Валерія Залужного, з’явилася у січні 2024 року.

Кремль упродовж багатьох місяців намагався дискредитувати президента України Володимира Зеленського в очах українського суспільства та спричинити розкол між ним і колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це пише The Washington Post.

Газета стверджує, що має в розпорядженні понад сотню внутрішніх документів з Кремля, які були отримані європейською розвідкою та перевірені безпосередньо виданням.

Документи передали WP, “щоб вперше розкрити масштаб кремлівської пропаганди, націленої на Зеленського з метою розколу та дестабілізації українського суспільства – зусиль, які Москва назвала “інформаційно-психологічними операціями”.

“Нам необхідно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським за принципом “він планує його звільнити”, – написав неназваний кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопосадовців і політтехнологів, стверджує видання, посилаючись на ці документи.

З них випливає, що адміністрація Путіна наказала групі політтехнологів поширювати фейкові новини у ЗМІ та в соціальних мережах, щоб просувати тему про те, що Зеленський “істеричний і слабкий”, “боїться, що його відштовхнуть, і тому прибирає небезпечних”.

За вказівкою Кремля ферма тролів згенерувала тисячі дописів у соцмережах та сотні фейкових статей, які вони поширювали в Україні та в Європі.

Але згідно з опитуваннями громадської думки, на які посилається видання, українське суспільство залишалося згуртованим, а чиновники в Москві, як випливає з документів, періодично висловлювали розчарування нездатністю підірвати позиції Зеленського і викликати розкол.

“Один із них в одній розмові поскаржився, що український президент нагадує Бреда Пітта, світову зірку з іміджем, який неможливо заплямувати”, – пише видання, посилаючись на документи.

Водночас від моменту, коли Залужний залишив посаду головнокомандувача ЗСУ, лінії фронту виявилися замороженими, а подальша військова й фінансова підтримка з боку США “зависла”, деякі джерела видання серед європейських чиновників почали непокоїтися, що приховані пропагандистські зусилля Росії можуть підточити національну згуртованість і моральний дух українців.

“Попереду найважчі часи, – сказав виданню неназваний високопосадовець з європейських служб безпеки. – Росія вистояла, і вони готують нову кампанію, що складається з трьох основних напрямків. Перший – тиск на лінію фронту. Другий – атаки на українську інфраструктуру. Третій – кампанія з дестабілізації”.

Чотири ключові цілі Москви

Документи свідчать, що в січні 2023 року перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. Ці зусилля ґрунтувалися на досвіді попередніх аналогічних кампаній.

Видання стверджує, що на зустрічі з підлеглими 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для цієї кампанії: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали “зменшити рейтинги ключових працівників в адміністрації Зеленського, українського уряду та командування Збройних сил”, а також переконати українців у тому, що їхні еліти працюють лише на себе.

“Зростання кількості відставок в уряді та публічних конфліктів” теж віталося, зазначає видання і додає, що для посилення страху та занепокоєння військові втрати України мали перебільшуватися.

Документи показують, що Кремль відстежував прогрес у досягненні цих показників на майже щотижневих зустрічах, аналізуючи найпопулярніші дописи в соцмережах і підраховуючи загальний розподіл отриманих результатів. Кремль також проводив щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва України, зазначає видання.

Серед найуспішніших матеріалів, які вдалося закинути в український інфопростір, був сфабрикований допис у фейсбуку про те, що родина загиблого бійця не отримала жодної допомоги від держави. Ця публікація набрала понад два мільйони переглядів.

Іншим топовим дописом з метою дезорієнтації населення став фейковий відеоролик у телеграмі про те, що українська влада має намір “воювати до останнього українця”, пише The Washington Post з посиланням на отримані документи.

Мережа з нуля

Десятки найманих тролів щотижня видавали понад 1300 повідомлень та 37000 коментарів в українських соцмережах, пише видання. За написання 100 коментарів на день такі тролі отримували 60 000 рублів на місяць (660 доларів).

Однак московські стратеги усвідомлювали складність свого завдання.

“Зараз нам доводиться входити в медійний ландшафт України практично з нуля. Проросійський сегмент був повністю вичищений зі ЗМІ та соціальних мереж”, – йшлося в одному зі звітів, на які посилається WP.

Водночас самі ж політтехнологи визнавали, що їм потрібно уникати відвертої проросійської пропаганди, щоб отримати довіру аудиторії. Тому замість старих наративів росіяни, зокрема, розганяли тему про те, що Валерій Залужний може стати наступним президентом України і що Захід буцімто шукає заміну Зеленському.

Ці плани призвели до сотень статей і тисяч публікацій у соціальних мережах, перекладених французькою, німецькою та англійською мовами, спрямованих проти Зеленського, свідчать документи.

Одна з них вийшла у травні 2023 року під заголовком “Зеленський тримається за трон. В Україні відбувається ліквідація демократії”.

В червні того ж року росіяни намагалися обіграти тезу про “тривале зникнення Залужного з поля зору громадськості, а блогери отримали вказівку публікувати коментарі, в яких заявляли: “Ось чому Залужний зник: тому що він міг і повинен був посісти місце Зеленського”.

Водночас, додає The Washington Post, наразі навіть власні опитування Кремля не показали, що його кампанія досягла суттєвого ефекту. А рейтинг Зеленського хоч і впав, але не обвалився.

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Переробка дезінформації

Як пише видання, додатковою метою кремлівських політтехнологів було створити ситуацію, коли фейкові новини потраплятимуть до самої України через репости українських блогерів і політиків, що женуться за “хайпом”.

Так, європейська ІПСО-кампанія Кремля, яку в ЄС назвали Doppelgänger (з нім. “Двійник”), передбачала клонування вебсайтів медіа та урядових структур, як-от газети Le Monde або МЗС Франції, для розміщення на них фейкового контенту проти українського уряду.

Вони також створювали фальшиві X (Twitter)-акаунти відомих політиків, зокрема міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Намагалися розмістити історії або дописи з цих сайтів чи акаунтів в українських соцмережах під виглядом справжніх.

Після того, як у вересні на фальшивій сторінці Бербок заявили, що “війна в Україні закінчиться за три місяці”, влада Німеччини почала розслідування і виявила понад 50 тисяч фальшивих акаунтів, що координують проросійську пропаганду, включно з тими, які просували цей твіт.

Як пише The Washington Post, фальшиві акаунти були продовженням кампанії Doppelgänger, яку вперше викрила Meta у вересні 2022 року, а потім французька влада. Вона пов’язана із сайтом фейкових новин Reliable Recent News, що бере початок від двох російських компаній – Агентства соціального проєктування та Structura National Technologies.

Кремлівські документи свідчать, що керівники цих компаній – Ілля Гамбашидзе та Микола Тупікін – працювали безпосередньо з Кирієнком та іншою кремлівською чиновницею, Софією Захаровою, яка координувала їхні зусилля в Європі та Україні.

В липні Євросоюз запровадив санкції проти цих людей і компаній за створення підроблених сайтів та акаунтів у соцмережах у рамках “гібридної кампанії Росії проти ЄС”.

Команда Кирієнка просувала наративи, які б мали зруйнувати імідж Зеленського на Заході як “героя маленької країни, що бореться з глобальним злом”, свідчить один із документів за квітень 2023 року.

Зеленського пропонували представляти як актора, який може лише виконувати сценарій, написаний для нього в США і НАТО, а західних союзників України як таких, що втомилися від нього.

Вони пропонували поширювати підроблені документи українського уряду як докази корупційних схем військових закупівель, а також припускали, що у Зеленського і його сім’ї є рахунки в західних банках, йдеться в документах.

Ці плани призвели до появи сотень статей і тисяч дописів у соцмережах, перекладених французькою, німецькою та англійською мовами, які були спрямовані проти Зеленського, вказує видання.

Одна зі статей, розрахована на французьку аудиторію, мала назву: “Диригентові набридли концерти Зеленського: дії США в Україні наводять на думку, що Вашингтон незабаром позбудеться Зеленського, не обговорюючи це з Парижем”.

В іншій статті йшлося про те, як Зеленський підштовхнув українські війська до захисту Бахмута всупереч бажанню Залужного, що призвело до загибелі 250 тисяч українських солдатів, що є дуже перебільшеною цифрою.

“Вони шукають слабкі місця … використовують те, що створюють самі, і все, що лежить у них під ногами. Все спрямовано на те, щоб деморалізувати людей”, – сказав The Washington Post неназваний європейський чиновник.

Видання вказує, що російські стратеги мали прейскуранти на розміщення проросійських коментарів у відомих західних ЗМІ та на оплату “впливових осіб” у соцмережах у США та Європі.

Згідно з документами, росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у найбільших західних ЗМІ.

“Практично скрізь це будуть колумністи, лідери громадської думки, колишні дипломати, чиновники, професори тощо”, – йдеться у примітці до прейскуранта. Однак з документів незрозуміло, чи вдалося Кремлю протягнути матеріал у західні видання і чи платили комусь за це, зазначає WP.

Видання вказує, що цієї зими в Мережі з’явилося кілька фейкових відео, на яких Залужний називає Зеленського ворогом народу і закликає до перевороту. Ці ролики не мали реального впливу в Україні, але один зі співрозмовників газети побоюється, що Кремль лише перевіряє ґрунт для майбутніх фейків.

“Це дуже дорого, але може спрацювати. У відповідний час його можна буде використовувати”, – сказав WP неназваний високопосадовець з європейських служб безпеки.

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